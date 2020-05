Un siècle d’existence pour Jean Maran, ancien député et maire de Sainte-Luce

Jean Maran vient de fêter son siècle. Ce vétéran de la politique martiniquaise qui a fait la guerre de 39-45, a été conseiller général, député et maire de la ville de Sainte-Luce durant près de 30 ans.

Guy Etienne •

Anniversaire en famille des 100 ans de Jean Maran (8 mai 2020). • ©Famille Maran

Ça le ronge, le fait de rester dans son fauteuil, car il aurait préféré être aussi en forme que son cerveau. Il y a environ 7 mois, la lecture était son principal loisir.

Mais malgré son handicap visuel, il suit régulièrement les informations en radio, à l’aide d’écouteurs Bluetooth (...).

Mon père est aussi un grand amateur de musique. Sa préférence c’est le boléro.



(Jean-Claude Maran).



Roger Lise, ex sénateur de Martinique • ©Famille Maran

100 ans marqués aussi par des épreuves

Jean Maran et ses fils (Jean-Marcel à gauche...et Jean-Claude à droite). • ©Famille Maran

L’essentiel du parcours de Jean Maran :

- De 1943 à 1945 :Engagement et participation active à la 2e guerre mondiale, de 43 à dec 45.

- 1946 : retour à la vie civile en tant qu’enseignant de français.

- 1948 : adhésion à la S.F.I.O

- 1953 : premiers combats politiques à Rivière-Pilote contre le maire Sauphanor...Élu conseiller municipal d'opposition jusqu'en 1960.

- Créateur du 1er corps de Sapeurs-pompiers volontaires de Rivière-Pilote durant cette periode.

- 1964 : élu conseiller général de Ste-Luce.

- 1965 : élu maire de la commune de Sainte-Luce

- 1974 : il soutient Valéry Giscard-d’Estaing contre François Mitterrand.

- 1977 : Sénateur suppléant de Roger Lise...la même année, il crée l'U.D.F Martinique dont il sera le président jusqu'en 1990.

Il est président de l'association des maires de Martinique jusqu'en 1990. Il a aussi été président du SIVOM-Sud (aujourd'hui L'Espace-Sud) jusqu'en 1990.

- 1979 : élu 1e vice-président du Conseil Général.

- Déc 1980 : il reçoit les époux Giscard à Ste-Luce pour le réveillon

- 1983 : conseiller régional de Martinique jusqu'en 1985

- 1986 : élu député sous le gouvernement Chirac ; il a été rapporteur du projet de "Loi Programme pour l'Outre-mer" mettant en place la "Parité sociale".

- 1988 : il est battu aux législatives par Louis-Joseph Dogué.

- 1989 : il est réélu aux élections municipales de Ste-Luce, scrutin ensuite annulée.

- 1990 : il est battu à la municipale par Louis Crusol.

- 1994 : fin de son mandat de conseiller général.



Ses distinctions :



- Chevalier de la Légion d'honneur,

- Chevalier de l'ordre National du Mérite,

- Chevalier des Palmes Académiques,

- Médaillé de bronze, d'argent, de vermeille et d'or de l'O.N.A.C (dont il est le président d'honneur de la section départementale).

- Multi médaillé militaire.

