C'est parti pour la campagne de collecte de la Croix-Rouge

Les journées nationales de la Croix-Rouge française ont débuté ce samedi 12 septembre 2020. C'est le rendez-vous annuel de l’association pour aller à la rencontre du grand public. Objectif : récolter le maximum de dons et poursuivre les actions de proximité auprès des plus vulnérables.

Ronny Regard •

Les bénévoles habillés de capes rouges ou en tee-shirt blanc vont à la rencontre du public • ©Martinique.la1ere

La Croix-Rouge organise du 12 au 18 septembre 2020 ses journées nationales. Pendant cette période, les martiniquais peuvent arrondir le montant de leurs achats dans les magasins au profit de l'organisme internationational.Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent lors de leur passage en caisse signaler à l'hôtesse qu'elles veulent faire un don, en donnant le montant. (A Euromarché au Robert et dans les magasins Carrefour). Les sommes collectées permettront de financer les différentes actions de proximité auprès des plus vulnérables et sauver des vies tout au long de l’année.Dans les magasins ou sur la voie publique, les bénévoles habillés de capes rouges ou en tee-shirt blanc vont à la rencontre du public pour quêter et/ou proposer des formations aux gestes qui sauvent adaptées en temps de pandémie.La Croix-Rouge tente pendant cette opération de lancer un appel également pour avoir de nouveaux bénévoles. Celles et ceux qui sont intéressés peuvent appeler le 0596 73 85 13.Les dons peuvent être aussi récoltés sur le site officiel de la Croix Rouge par carte bancaire.