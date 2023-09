Une agence chargée de préserver la faune et la flore de la Martinique

L’Agence Territoriale de la Biodiversité est officiellement née en Martinique. La convention cadre de partenariat a été signée à Fort-de-France mardi 26 septembre 2023, entre l’Etat, la Collectivité majeure (la CTM) et l’OFB (l’Office Français de la Biodiversité). Cet outil sera dédié à la préservation de la faune et la flore de l’île.

Christine Cupit & Guy Etienne •

L'Assemblée de Martinique avait déjà voté en avril dernier, la création de l'Agence Territoriale de la Biodiversité (l’ATB). La convention cadre de partenariat a été signée mardi 26 septembre 2023, entre le préfet du territoire, Jean-Christophe Bouvier, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la CTM et Jean-Michel Zammite, le directeur de l’OFB (l’Office Français de la Biodiversité).

(De gauche à droite) : Jean-Christophe Bouvier, préfet de Martinique, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la CTM et Jean-Michel Zammite, le directeur de l’OFB (l’Office Français de la Biodiversité), signent la convention carde pour la création de l’Agence Territoriale de la Biodiversité (26 septembre 2023). • ©Capture X CTM

9500 espèces vivantes dans l'île

La vocation de ce nouvel outil consiste à mettre en place des politiques publiques afin de protéger la biodiversité menacée par les activités humaines notamment. En Martinique, on dénombre plus de 9500 espèces vivantes, dont 277 espèces endémiques. La plupart sont menacées de disparition ou d'extinction.

L’Agence Territoriale de la Biodiversité de Martinique aura pour mission de mieux coordonner l’action publique en matière de biodiversité, d’améliorer la prise en compte de la préservation de la biodiversité dans les politiques menées, de faciliter l’animation du réseau des acteurs de la biodiversité et de garantir le développement et la diffusion de la connaissance, relative à la biodiversité du territoire. X CTM

(Image d'illustration). • ©Roger Gally

11 agences dans toute la France

L'ATB a donc vocation à améliorer les actions et les projets en faveur de la faune et de la flore locales. Adapter l'aménagement du territoire, le développement économique, l'agriculture, l'énergie et les transports face aux urgences environnementales, autant de défis que cette nouvelle Agence devra relever, pour le salut de la nature.

Depuis 2019, la France recense 11 agences du même type, dans l'hexagone et en Outre-mer.