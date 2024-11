Une campagne renforcée contre les violences faites aux femmes en Martinique

Pour sa 25ᵉ édition, la Campagne pour l'Élimination des Violences faites aux Femmes en Martinique (CEViFeM) se tient du 23 au 30 novembre 2024. Placée sous le slogan "Kouté pou tann" ("Écoutez pour entendre"), elle mobilise associations, institutions et citoyens autour d’un programme diversifié mêlant sensibilisation, prévention et actions collectives.

La Campagne pour l'Élimination des Violences faites aux Femmes en Martinique (CEViFeM) revient cette année avec une nouvelle édition marquée par des actions élargies et une identité visuelle forte.

Le slogan choisi : "Kouté pou tann, annou stopé violans anlè fanm !" ("Écoutez pour entendre... arrêtons les violences faites aux femmes !"). Il souligne l’importance de prêter attention aux victimes et de sensibiliser tous les publics.

Cette année, aucune thématique unique n’a été imposée. "Chaque membre partenaire aura l'opportunité d'orienter ses actions selon une thématique de son choix, en adéquation avec sa réalité de terrain et son actualité", précise le comité de pilotage dans un communiqué. Et l’objectif global reste inchangé :

Conscientiser et communiquer sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, sans incrimination, victimisation ou intellectualisation ; et d’interpeller le grand public sur les différents types de violences. CEViFeM

Un programme riche en actions

La CEViFeM s’étalera sur plusieurs jours avec des temps forts :

Dimanche 24 novembre 2024 : Installation d'un village de sensibilisation sur la place Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie. Au programme : échanges avec les associations, animations culturelles, ateliers de self-défense et consultations juridiques.

Installation d’un village de sensibilisation sur la place Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie. Au programme : échanges avec les associations, animations culturelles, ateliers de self-défense et consultations juridiques. Lundi 25 novembre 2024 : Conférences et projections-débats dans les communes de Trinité et du Marigot, en collaboration avec les associations locales.

Ces initiatives visent à unir tous les acteurs engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes et à interpeller le grand public.

Un défi "collectif " contre ce fléau persistant

Depuis 2022, la coordination de la CEViFeM est confiée à la structure DYS-Yenda Audiovisuel, sous la direction de Mairesse Salakio. Le comité de pilotage rassemble un large éventail de partenaires : CTM (Collectivité Territoriale de Martinique), ARS (l'Agence Régionale de la Santé), Croix-Rouge, Police nationale, Gendarmerie, ainsi que des associations comme UFM (l'Union des Femmes de Martinique), Culture Égalité ou le Mouvement du Nid.

Ces acteurs collaborent étroitement pour proposer des actions de sensibilisation, des ateliers et des débats, notamment autour de la journée internationale du 25 novembre.

Cette campagne est un effort collectif pour informer, accompagner et prévenir les violences. DRDFE

Avec son slogan évocateur et ses multiples actions, la CEViFeM 2024 appelle les martiniquais à s’unir pour éradiquer ces violences et construire une société plus égalitaire.