Une dizaine de comédiennes à Fort-de-France pour de l’"Humour Ô Féminin"… un spectacle désopilant

Les comédienne de la tournée "Humour Ô Féminin" en Martinique (22 et 23 juillet 2024).

Partager :

Lundi 22 et mardi 23 juillet 2024, la tournée "Humour Ô Féminin" fait escale en Martinique, sur la scène du Grand Carbet de Fort-de-France à 20h. Une dizaine de comédiennes originaires des Antilles-Guyane, vous font rire à gorge déployée avec des sketchs, des stand-up et des improvisations. Parmi les plus connues, Laurence Joseph ou encore Viviane Emigré… fous rires garantis.

Après les premières représentations en Guyane au mois de novembre 2023, puis en Guadeloupe en mai dernier, la tournée d'"Humour Ô Féminin" se poursuit en Martinique. Durant deux jours, le Grand Carbet du Parc Aimé Césaire accueille une dizaine de comédiennes, pour un show hilarant. Pleurer de rire Sur scène, il y aura de nouveaux talents et des artistes confirmés comme la guyanaise Viviane Emigré ou la guadeloupéenne Laurence Joseph, pour un spectacle 100% féminin d’environ 1h30. Il est conseillé d’emmener des mouchoirs, car les participantes promettent de vous faire pleurer de rire. Après un tournage à Saint-Martin pour mon prochain tv-film et une pause bien méritée, je vous donne rendez-vous en Martinique au Grand Carbet, les 22 et 23 juillet, dans le cadre de la tournée "Humour Ô Féminin" (…). J’ai hâte de vous retrouver. Facebook de Laurence Joseph Ce spectacle amusant est souvent inspiré par des scènes de la vie quotidienne tournées en dérision, mais avec aussi des séquences plus polissonnes, dont Viviane Emigré a le secret. Pour rire sans modération, rendez-vous à 20h, lundi 22 et mardi 23 juillet 2024, au Grand Carbet du Parc Floral de Fort-de-France, avec de l’"Humour Ô Féminin". Les artistes Sharly, Biskot & Alexandra, Claudia, Aby & Gégé, Edith, Gi'ness, Axelle, Lady Choupy, Viviane Emigré et Laurence Joseph.

Partager :