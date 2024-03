Une marche organisée pour dénoncer l'insécurité sur le campus de Schoelcher en Martinique

Sur le campus de Schoelcher, en pleine journée, l'atmosphère semble plutôt sereine et paisible. Pourtant depuis plusieurs mois déjà, un sentiment d'insécurité s'est installé parmi les étudiantes, suite à des agressions.

Ce que j'ai entendu c'est que c'est plus au niveau du Crous [NDLR centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires], j'essaye de me mettre à la place des filles. C'est déjà compliqué pour celles qui viennent d'autres îles. On est dans la peur, il faut fermer sa porte à clé, ne pas sortir à certaines heures.