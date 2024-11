Une moisson de récompenses pour le film "Studio Debs" réalisé par Miguel Octave

Après avoir été primé au Mexique, deux fois au Festival international du film de Puerto Aventuras (PAIFF), meilleur documentaire musical et meilleur sound design, "Studio Debs" du réalisateur Miguel Octave séduit de plus en plus dans d’autres festivals décrochant plusieurs distinctions et une moisson de prix.

Évoquer le documentaire Studio Debs, c’est mettre en avant plusieurs histoires. Celle des musiques de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Dominique, d’Haïti et d’autres pays de la Caraîbe.

Celle d’une famille d’origine libanaise qui a marqué le paysage culturel, patrimonial, musical de la région.

Celle d'une dimension universelle qui ne laisse pas insensible les spectateurs de plusieurs pays.

Sans oublier celle de toute une série d’épisodes qui se sont déroulés de la production à la diffusion.

Extrait du clip Henri Debs, Charlotte & Alphonse

D'autres prix après le festival du Mexique

Après les deux prix "Best Music Documentary" et "Best Sound Design" au Puerto Aventura International Film Festival (PAIFF), le réalisateur Miguel Octave a décroché plusieurs récompenses.

un des prix reçu au festival du Mexique • ©D.B.

Le Festival international du film "CaribbeanTales" au Canada récompense "Studio Debs". Ce Festival international se déroule à Toronto.

C'était la 19e édition d’un événement annuel qui célèbre les talents des cinéastes établis et émergents d’origine caribéenne et africaine pratiquant leur art à travers la diaspora caribéenne du monde entier.

Pas moins de 9 prix sont décernés chaque année (Meilleur long métrage, Meilleur long métrage documentaire, Meilleur court métrage, Meilleur court métrage documentaire, Meilleure comédie, Meilleure animation, Meilleure photographie et Caribbean Spirit Award et le prix de l’innovation). Studio Debs a obtenu le prix "Carribean Spirit Award".

Une autre récompense décernée par le prestigieux festival international du film CaribbeanTales au Canada • ©D.B.

Un autre prix est venu s'ajouter à la série glanée. L'European Cinematography Awards (ECA) est une compétition de films destinée aux professionnels du monde entier.

Les meilleurs cinéastes indépendants, après l'évaluation complète de la qualité, de la réalisation, la créativité et la capacité de narration reçoivent des lauriers et des certificats.

Un autre prix "Meilleur documentaire " de ECA • ©D.B.

Comment 4 ans après, le film connaît un succès fou ?

Le palmarès se poursuit, ce documentaire cofinancé par Martinique la 1ere et Guadeloupe la 1ère, est prisé dans les festivals.

Finaliste, "Best International Documentary Film" et "Best International Film" au (IBDFF) International Black & Diversity Film Festival (Toronto) et à "Our Vision Caribbean and Latino Film Festival" (Californie), ce film est en sélection officielle, en programmation, ou en compétition dans plusieurs manifestations cinématographiques.

La joie du réalisateur Miguel Octave est incommensurable

Le réalisateur de Studio Debs explique le succès rencontré par ce documentaire 4 ans après • ©Daniel BETIS

"Studio Debs", est l’histoire de deux frères issus d’une famille libanaise installée à la fin du 19e siècle en Guadeloupe.

Ce film démontre comment Henri lance un petit studio d'enregistrement à Pointe-à Pitre (Guadeloupe) dans le fond de son magasin et commence dès 1959 la production discographique. Tandis que son frère Georges, dit "Jojo" lui emboîte le pas à Fort-de-France.

Ce film réalisé par Miguel Octave scelle la vie d’antan, retrace l’éclosion d’artistes et met en avant ce travail patrimonial d’un visionnaire.

Henri devient musicien, auteur-compositeur interprète, ingénieur du son, producteur, diffuseur et défenseur de la musique antillaise (Guadeloupe et Martinique).

La montée en puissance de ce documentaire, à travers le monde demeure la résultante d’une forte empreinte de diversité sur les deux territoires, une richesse sur le plan culturel.

Henri Debs et son frère derrière la console dans le studio d'enregistrement • ©Famille Debs / Bonne Compagnie

La performance impressionnante de "Studio Debs" dans le circuit des festivals de cinéma est de plus en plus parlante.

La dernière sélection date de quelques jours. Elle vient de Red Movies Awards, composé d'un jury et de prestigieux techniciens du cinéma (Kevin McNally & Lee Arenberg (Pirates des Caraïbes), Bernard Farcy (Saga Taxi), Bruno Choël (voix française de Johnny Depp, Ewan McGregor), Alexandre Gillet (voix française de Chris Evans, Elijah Wood)).

Le film de Miguel Octave est parti pour une série de récompenses.