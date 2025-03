Une nouvelle association pour vulgariser l'économie voit le jour au campus de Schoelcher en Martinique

Depuis décembre 2024, trois étudiantes ont créé "Alliances Economiques ADEOM" à l'université des Antilles, pôle de Martinique. L'objectif de ces jeunes consiste à vulgariser la connaissance de l'économie, un véritable défi pour cette association multifonction.

L'économie, les sciences sociales de la production, la répartition, la distribution et la consommation des richesses d'une société paraissent toujours difficiles à appréhender.

Comprendre le comportement humain dans l'aménagement de ses ressources, expliquer l’attitude d’un citoyen dans la gestion de ses besoins et l’interaction avec d’autres personnes, ou comment aborder des notions telles que la répartition des revenus, autant de notions complexes, voire rébarbatives pour certains.

Fort de ces constats, un groupe d’étudiants a décidé de créer en décembre 2024 "Alliances Economiques ADEOM".

Une nouvelle association sur le campus de Schoelcher • ©Daniel BETIS

Une association déterminée

Le but de cette association multifonction est de rendre plus accessible cette science sociale. Les étudiantes en économie et gestion (Elodie Lindoir, Loreen Carlos) ont pris ce défi avec détermination.

La présidente Elodie Lindor en compagnie de la trésorière Loreen Carlos • ©Daniel BETIS

les objectifs et projets de l'association • ©D.B.

Parmi les premières actions d'AEA, on notera l'accueil de lycéens récemment, pour une immersion dans leur futur environnement.

Elodie Lindor présidente de l'ADEOM • ©Daniel BETIS

Pour en savoir plus sur cette nouvelle association, "Alliances Economiques ADEOM" renvoie à sa page Instagram afin de suivre son actualité et ses activités.