Une onde tropicale avec de fortes pluies orageuses et du vent passe sur la Martinique en début de soirée

La Martinique a été placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages ce lundi 9 aout 2021 à 10H52. Les prévisionnistes de Météo-France sont attentifs au développement d'une onde tropicale proche des petites antilles.

Dénommée Invest 94L par les américains, l'onde s'est un peu mieux organisée et intensifiée ce week-end et présente un centre pas encore bien défini.

La zone la plus active de la perturbation va intéresser la moitié Nord de l'Arc Antillais, de la Martinique aux Iles Vierges, entre lundi soir et mardi matin en donnant des fortes pluies orageuses accompagnées d'un renforcement notable du vent avec de fortes rafales.

Dans l'après­-midi, la nébulosité se renforce à l'approche de l'onde tropicale.

En première moitié de nuit (lundi soir), des pluies abondantes et souvent orageuses vont traverser l'ensemble de l'île, en générant des cumuls de précipitations parfois très importantes.

D'ici son passage sur l'Arc, la perturbation pourrait évoluer en dépression tropicale ou en cyclone tropical potentiel si le centre reste mal défini en surface.

There is now a high chance for the disturbance located 150 miles east of Barbados to develop into a tropical depression within the next couple of days. More info: https://t.co/NERCKMhgQU pic.twitter.com/6QmKJyxSPz