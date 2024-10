Vacances apprenantes en Martinique : un dispositif de soutien scolaire nécessaire au collège Perrinon, dans un climat social tendu

Pendant la Toussaint, 70 élèves de l’établissement François-Auguste Perrinon à Fort-de-France bénéficient de cours de soutien scolaire en petits groupes, afin de pallier les difficultés rencontrées durant l’année. Ce stage de réussite est d’autant plus important que les enseignements ont été impactés par les mobilisations contre la vie chère.

Élève de troisième, Nathanaëlle passe le brevet cette année. Se sentant "dépassée" dans certaines matières, notamment les mathématiques et la physique-chimie, elle a décidé de passer des vacances studieuses en ce mois d'octobre, pour réussir au mieux son examen. Au collège Perrinon à Fort-de-France, ils sont 70 à avoir intégré le "dispositif vacances apprenantes", pour travailler les notions qui n’ont pas été acquises au cours de l’année.

Soutien personnalisé

Si la démarche est volontaire, elle peut être souhaitée par l’établissement. "On a appelé mes parents pour dire que je devais être là parce que j’ai des mauvaises notes", explique un élève au micro de Viviane Dauphoud-Eddos. "Je n’étais pas vraiment content de venir, mais au final, c’est bien parce que ça me permet de mieux apprendre."

Par petits groupes de 7, les élèves bénéficient d’un soutien personnalisé, une aubaine pour ces derniers, qui peuvent facilement se sentir largués dans une classe de 25 personnes. "On pratique, et comme on est moins, la prof est plus disponible pour nous aider", assure une autre élève.

Mathématiques, Français, histoire-géographie ou encore Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), les collégiens peuvent choisir de consolider les acquis de deux matières en particulier. Délice Bernus, professeure de SVT interviewée par la journaliste Delphine Bez, précise ce qui peut être travaillé.

Il peut y avoir de la méthodologie pour le travail écrit, tout ce qui concerne les manipulations. La concentration se travaille également, et certaines notions à réviser. Délice Bernus, professeure de SVT

Pour Gilbert Saint-Louis, professeur de technologie, "la mise en place de ces stages de réussite est primordiale pour lutter contre le décrochage scolaire".

Je suis obligé de remonter sur des difficultés du cycle 4, c’est-à-dire de la 5e, 4e, de façon à asseoir les bases pour pouvoir entamer le programme de 3e. Je crains effectivement que s’il n’y a pas ce type de stage, ces élèves risquent de décrocher en mathématiques. Gilbert Saint-Louis, professeur de technologie

Des enseignements perturbés par le contexte social

Ces vacances apprenantes sont d’autant plus importantes que depuis la rentrée, les cours ont été fortement perturbés par les mobilisations contre la vie chère. Barrages routiers ne permettant pas d’accéder aux établissements, écoles complètement fermées… au total (à ce jour), ce sont trois journées de classe qui ont été perdues en Martinique.

Selon le principal de l’établissement, Dominique Montlouis-Félicité, l’impact de ces événements n’est pas à prendre à la légère.

Le climat en général agit beaucoup sur la concentration, la motivation de l’élève. Les enseignants sont vraiment à l’écoute du besoin de chacun des élèves. En tout cas, on essaie de le faire, de façon à leur apporter des encouragements mais aussi une réponse à leurs difficultés. [...] Ça a été quand même plus compliqué cette année de mettre cela en place. [...] Il y a une petite inquiétude quand même de la part des familles, nous avons pu les rassurer et nous espérons que nous pourrons poursuivre. Dominique Montlouis-Félicité, principal de l’établissement

"Les vacances apprenantes" feront leur retour en 2025, lors du carnaval et à Pâques. Selon le ministère de l'Éducation, en 2023, "une hausse significative des moyens a été attribuée à l’organisation des stages de réussite, avec pour objectif l'augmentation du nombre de stages de réussite proposés aux élèves en difficulté et la proposition de stages de réussite dans tous les établissements des secteurs défavorisés".