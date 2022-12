Validation des Acquis de l’Expérience : début des inscriptions en janvier 2023

L’académie de Martinique ouvrira les inscriptions pour la session 2023 de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) du samedi 7 au dimanche 15 janvier prochains.

Que vous possédiez ou non un diplôme, que vous soyez : salarié, travailleur indépendant, demandeur d'emploi, bénévole... vous pouvez faire une demande de validation des acquis de l'Expérience. Il faut avoir exercé une ou plusieurs activités pendant au moins trois ans, en rapport avec le diplôme visé, en continu ou en discontinu, à temps partiel ou à temps plein. Ne sont pas pris en compte les périodes de formation initiale ou continue, les stages et périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre.

Une fois l’inscription finalisée, l’Académie se propose d’accompagner les candidats, avec des spécialistes du métier et du diplôme convoité. "L'objectif est d'aider le candidat à compléter son dossier tout en garantissant la déontologie et notamment le respect du caractère personnel du dossier de validation, afin de répondre aux attentes du jury".

"Les inscriptions à la VAE s’effectueront "obligatoirement en ligne pour tous les examens" précise l’académie de Martinique.

L’employeur peut inscrire ce type d’actions dans son plan de développement des compétences. La rémunération et la protection sociale sont maintenues et le salarié n’a pas besoin d’autorisation d’absence. Les frais des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience sont pris en charge par l’employeur et, pour les entreprises de moins de 50 salariés, peuvent être pris en charge par l’opérateur de compétences de l’employeur. Une convention est conclue entre le salarié candidat à une validation des acquis de l’expérience, l’organisme ou chacun des organismes intervenants et le ou les financeurs. Elle précisera notamment : le diplôme, le titre ou le certificat de qualification professionnelle visé, la période de réalisation et les conditions de prise en charge des frais liés aux actions de VAE.