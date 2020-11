Vers une rentrée au nouveau Lycée Schoelcher en septembre 2021

Une délégation de représentants de la CTM et du rectorat ont visité (25 novembre 2020), le chantier du lycée Schoelcher accompagné de l'architecte. Le président du Conseil Exécutif a annoncé une ouverture de l'établissement du second degré pour septembre 2021.

Peggy Pinel-Fereol •

Visite de chantier avec représentants de la CTM, du rectorat sur le chantier du Lycée Schoelcher

©F. Léonce

Ancien et nouveau bâtiments se côtoient dans cet établissement qui se veut à la pointe de la technologie. • ©F. Léonce

D'abord annoncé pour la rentrée 2020, le lycée Schoelcher devrait accueillir ses 1250 élèves en septembre 2021. C'est l'annonce faite mercredi 25 novembre 2020 par Alfred Marie-Jeanne, le président du Conseil Exécutif de la CTM.Selon le planning prévisionnel de fin de chantier, les travaux devraient s'achever avec les bâtiments 6 et 1 en mai 2021, pour une rentrée en septembre 2021.Le lycée Schoelcher nouvelle génération, intègre des équipements modernes et innovants conformes à "un établissement du 21e siècle".Le lycée et les logements de fonctions qui s'y trouvent devraient coûter 82 000 000 euros (prévisionnel). Un montant financé par la CTM, l'Europe et l'État.