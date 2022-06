Violence en novembre 2021 en Guadeloupe : 5 personnes placées en détention en Martinique

5 personnes ont été arrêtées cette semaine en Guadeloupe dans le cadre de l'enquête sur les violences qui ont touché le territoire en novembre 2021. Transférées en Martinique, elles ont été présentées à un juge, mises en examen pour notamment participation à une association de malfaiteurs et placées en détention au centre pénitentiaire de Ducos, vendredi 24 juin 2022.

Martinique la 1ère •

La Guadeloupe a été secouée par des "évènements extrêmement violents" en novembre 2021. Un mouvement de contestation cristallisé autour de la pression pour se faire vacciner contre le Covid-19 a dégénéré en émeutes urbaines, avec barrages, pillages ou encore incendies.

5 nouvelles interpellations ont eu lieu cette semaine en Guadeloupe. Les personnes interpellées ont été présentées vendredi 24 juin 2022 au tribunal de Fort de France.

Elles ont été mis en examen notamment pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des attroupements armés, des destructions par incendie et des extorsions en bande organisée et ont été placés en détention provisoire. Elles encourent la peine de 10 ans d’emprisonnement", selon un communiqué du parquet de Fort-de-France.

Le rapport des enquêteurs démontre que "la Guadeloupe a été en proie à des évènements extrêmement violents : tirs sur les forces de l’ordre, attroupements armés, barrages, pillages, destructions par incendies… À Pointe à Pitre notamment, des commerces ont été littéralement dévalisés", d'après Clarisse Taron, procureure de la République à Fort-de-France.

8 arrestations déjà en janvier 2022

La police judiciaire de Guadeloupe, sous l’égide du parquet de Pointe-à-Pitre, a établi que "ces émeutes étaient en fait sciemment organisées par des individus qui profitaient du climat de contestation sociale pour commettre de graves exactions et qui visaient également des institutions. Le but des organisateurs de ces émeutes était d’obtenir de l’argent via le versement de subventions par les collectivités publiques ou de fonds par des groupes privés".

En janvier 2022, huit "organisateurs" ont ainsi été interpellés et sept d’entre eux ont été placés en détention provisoire. Un policier est impliqué dans l’affaire.

La juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France a été saisie et le travail d’enquête des policiers de Guadeloupe s’est poursuivi sur commission rogatoire des juges d’instruction de Martinique désormais chargés de l’affaire.

Les investigations se poursuivent.