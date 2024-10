Palmiers royaux coupés, encombrants et palettes entravent la circulation au François

Depuis hier (samedi 26 octobre), il est impossible de rejoindre la commune du François depuis Ducos par la RN6. Différents barrages ont été érigés aux alentours du rond-point la Martienne, à l'entrée du bourg. Ce dimanche 27 octobre, la circulation reste très difficile.

D'énormes troncs de palmiers royaux de plusieurs mètres sont couchés sur les deux voies de la route. Leurs branches gisent au sol. Plusieurs d'entre eux ont été coupés afin de bloquer la circulation.

Plusieurs palmiers royaux ont été coupés. • ©Mike Irasque

Un peu plus loin, une carcasse de véhicule calciné et d'autres détritus incendiés complètent l'image de désolation.

Il est impossible de circuler sur cette portion de la route nationale 6, entre la station-service et le giratoire la Martienne avant le bourg du François.

Plusieurs palmiers royaux ont été coupés pour entraver la circulation. • ©Mike Irasque

Certains automobilistes n'ont pas le choix, la route est impraticable, ils doivent faire demi-tour.

Je suis un peu dégoûté, j'avais quelque chose de prévu. Va falloir que je trouve un autre itinéraire. Je ne sais pas s'il y en a un pour rejoindre les Trois-Îlets. Je comprends le mouvement, mais je pense qu'il y a d'autres solutions pour réussir à s'entendre plutôt que de bloquer les gens. Mais je soutiens la cause quand même. Automobiliste interrogé par Mike Irasque

Au niveau du giratoire, plusieurs barrages ont été mis en place aux différentes entrées et sorties du rond-point. Lors de la présence du journaliste de Martinique la 1ère, ces entraves étaient filtrantes.

Un groupe de manifestants est présent sur place.

Des barrages ont été érigés aux différentes entrées et sorties du giratoire la Martienne. • ©Mike Irasque

Nous sommes ici depuis samedi 3h du matin. Nous avons essayé de nous rassembler plus tôt dans la semaine, mais nous sommes dans un axe très élargi, nous n'avions pas réussi à faire ce que nous voulions. Après une réunion avec les responsables du RPPRAC qui sont venus nous rendre visite sur la commune. Par la suite, nous avons créé une belle logistique et nous nous sommes rassemblés pour réussir à faire le blocage. Nous avons décidé de bloquer parce que c'est la seule façon de se faire entendre, même si ce n'est pas évident. Ça gêne quelques personnes, les petites entreprises, mais nous n'avons pas le choix. Manifestant sur le barrage interrogé par Mike Irasque

Des barricades composées d'encombrants, de végétaux, de déchets et autres détritus. • ©Mike Irasque

Des barrages, "en soutien à la mobilisation contre la vie chère" selon les présents, qui ont des répercussions sur l'activité économique de certains professionnels de la zone.

Nous sommes empêchés totalement de travailler à cause du blocage de la nationale. La circulation ne se faisant plus, il n'y a plus d'accès et notre activité est réduite à zéro. Personne n'est en mesure de me donner une information claire. Personne ne sait vraiment l'heure à laquelle cet accès principal pourra être débloqué. Commerçant interrogé par Mike Irasque

Joins par le journaliste de Martinique la 1ère, le maire du François a indiqué s'être rendu sur les lieux samedi 26 octobre et avoir échangé avec les manifestants.

Le barrage est érigé au giratoire la Martienne, à l'entrée du François. • ©Mike Irasque

Selon nos informations, des barrages sont également en place ce dimanche 27 octobre 2024 sur l'avenue Maurice Bishop, non loin du quartier Canal Alaric à Fort-de-France.