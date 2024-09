Violences urbaines : la mairie de Fort-de-France s'engage à nettoyer le quartier Sainte-Thérèse sans la présence de la police

Dans l'espoir d'un retour à la normale au quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France, une rencontre entre la ville et Rodrigue Petitot, le président du RPPRAC était organisée ce lundi (23 septembre). L’objectif de la concertation était de "libérer l'avenue Maurice Bishop".

Jusqu’à ce jour, carcasses de voitures brûlées et autres détritus encombrent toujours la chaussée de cet axe routier très fréquenté.

Dario Rangassamy, le directeur de cabinet du Maire de Fort-de-France et Rodrigue Petitot ont finalement acté le nettoyage du quartier, "sans la présence de la police".

Nous sommes le tampon entre les deux. On discute avec les jeunes, avec les riverains. On leur parle beaucoup. L’intervention brutale des forces de l’ordre n’a fait que renforcer le sentiment de colère, d'énervement, d’impatience que tout ça rentre dans l'ordre. On leur a dit qu’on comprend bien. On ne va pas bloquer Sainte-Thérèse éternellement. Je leur ai expliqué que le RPPRAC a eu des propositions de discussions, de retour à la table des négociations dans des conditions qui nous conviennent. Comme on est là pour faire avancer les choses, il faut aussi qu’on apaise du mieux que possible. Quand on on explique bien les choses aux gens, ils comprennent.