C’est une première à Mayotte. La barre symbolique des 10 000 naissances a été franchie en 2021 selon le bilan démographique publié par l’INSEE.

Selon l'institut, la population à Mayotte est estimée à 299 800 personnes au 1er janvier 2022. On fait le point sur ces chiffres.

10 610 naissances à Mayotte en 2021, c’est 1430 de plus qu’en 2020. A ce chiffre, on peut ajouter celui des naissances hors du département de mamans vivants à Mayotte. On arrive ainsi à 10 850 bébés nés en 2021.

A titre de comparaison, ces nouveaux nés, qui intégreront la petite section de maternelle à la rentrée 2024, représentent 17% des 61 079 élèves inscrits cette année dans le premier degré.

Autre record, parmi toutes ces naissances, 7400 bébés sont nés, à Mayotte, d’une mère comorienne. C’est 1110 de plus qu’en 2020 et ça représente un peu moins de trois quart des naissances dans le département.

Et selon l’INSEE, sur les sept premiers mois, en 2022, la dynamique de naissance se poursuit. 6 770 bébés ont vu le jour pour le moment, c’est 210 de plus que sur la même période en 2021.

Autre chiffre en augmentation, sur l’année 2021, le nombre de décès, la faute à la vague covid du variant sud-africain entre février et mars, cette année là où 1140 personnes sont décédées chez nous contre 780 en 2019, la dernière année sans le Covid.

Conséquence, l’espérance de vie à Mayotte recule. 74 ans pour une femme contre 72 ans pour un homme. L’espérance de vie, sur l’ensemble du territoire nationale, est de 85 ans et demi pour une femme et 79 ans pour un homme.