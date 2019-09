L'actualité régionale 9 Septembre

COMORES



Malaise à la Douane: trois hauts cadres ont été limogés



Un directeur régional, une receveuse, et un responsable informatique font les frais d’une pétition qu’ils ont signée au début du mois avec 130 douaniers. La pétition dénonce la gestion actuelle de la douane, et la non-application de mesures visant à rendre le service plus efficace et moins touché par la corruption. Dans un premier temps le ministère des finances à réagi en demandant à chaque signataire de se désolidariser en signant une sorte de « contre-pétition ». Visiblement, cela n’a pas fonctionné, d’où ces premières sanctions pour l’exemple. La Douane est un service vital aux Comores, c’est la principale source de revenus de l’Etat.









MAURICE



Le Pape est attendu à Maurice ce matin pour la dernière étape de sa tournée dans l’Océan Indien. Ce sera la plus courte puisqu’il s’envolera pour Rome dès ce soir. Il sera beaucoup question du père Laval, un missionnaire français du 19ème siècle qui est vénéré par les mauriciens



La vie de Jacques Désiré Laval ressemble à un roman. Il était médecin de campagne en Normandie. Il aimait le luxe, les beaux habits, les belles femmes… et un jour de 1835, il étonne son entourage en tournant le dos à la vie facile et en s’engageant dans l’Eglise au service des pauvres. Il débarque à l’île Maurice en 1841 pour enseigner le catéchisme aux esclaves récemment affranchis. Il apprend le créole. Il appelle les noirs Monsieur et Madame, ce qui était incongru à l’époque. Il crée des écoles, des dispensaires et se donne corps et âme pour soigner les malades lors d’une terrible épidémie de choléra et de variole. Il meurt en 1864, le 9 septembre. 40 000 personnes accompagneront son cercueil. Aujourd’hui 9 septembre, le pape François se rendra sur sa tombe. Le père Laval a été la première personne béatifiée par Jean-Paul II à son arrivée au pontificat en 1979.











MADAGASCAR



Le pape François a fait une forte impression à Madagascar. Il s’en est pris aux injustices et aux privilèges



Les « VIP » ont pu se sentir mal à l’aise hier lors de la grande messe en plein air près d’Antananarivo. Ils étaient bien installés sur des sièges confortables, protégés par une bâche juste en face du podium, et derrière, la foule des pauvres, debout. Le pape les a regardés dans les yeux en dénonçant la culture du privilège et de l’exclusion. Madagascar compte 25 millions d’habitants dont la grande majorité ne sait pas ce qu’elle pourra manger le jour même. Le souverain pontife aura aussi profité de son passage pour dénoncer la déforestation, la corruption des politiciens. Les maux principaux qui ravagent la grande île.







MOZAMBIQUE



Au Mozambique, la vie reprend son cours après le passage du pape. Les mozambicains sont inquiets de la situation dans le pays voisin : L’Afrique du Sud



De violentes émeutes xénophobes ont éclaté en Afrique du Sud, la police ne parvient pas à venir à bout des pillages et des incendies contre les immigrés africains. Les mozambicains sont très nombreux à passer la frontière pour travailler en Afrique du Sud dans les mines et dans l’agriculture. Samedi on comptait déjà près de 600 mozambicains à la rue après la destruction de leurs maisons. Le conseil des églises au Mozambique déplore le silence du gouvernement face à cette situation, et appelle au calme. Des camions de marchandises sud-africains ont été bloqués par des barrages de pneus incendiés sur la route, du côté mozambicain de la frontière











SEYCHELLES



Les Seychellois ont de quoi être fiers : le Guinness Book confirme que le plus ancien être vivant au monde est seychellois



Il s’appelle Jonathan, il a 187 ans. Jonathan est une tortue mâle, d’une espèce endémique des Seychelles. Jonathan est toujours en pleine forme, il déambule paisiblement dans les jardins du palais du gouverneur non pas aux Seychelles, mais très loin… dans l’île de St Hélène, possession de la couronne au milieu de l’Atlantique Sud. Cette tortue est en exil, comme Napoléon. Les colons britanniques l’ont transportée à St Hélène en 1882, elle n’avait alors que 50 ans. Jonathan est né avant l’abolition de l’esclavage, sous Louis-Philippe. Il a connu, de loin l’invention du train à vapeur, du téléphone, les deux guerres mondiales… Si les tortues savaient nous parler. Mais Jonathan n’a sans doute pas grand-chose à nous raconter, sinon des salades qu’il mange à longueur de journée.