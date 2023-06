Anchya Bamana : « Je suis la candidate de tous les Mahorais »

Anchya Bamana, présidente du parti « Maoré Solidaire » et candidate aux prochaines sénatoriales était l’invitée de Zakweli ce lundi

Bruno Minas •

« Mayotte est en train de patiner dans la départementalisation, nous avons la maison mais nous n’avons pas les meubles dedans » dit Anchya Bamana, « ma thématique sera le développement de Mayotte. La situation économique est sociale a été bien identifiée dans le rapport de la Cour des Comptes de 2016, réédité et complété en juin 2022, nous devons mettre en œuvre les recommandations de ce rapport ».

Selon Anchya Bamana, « il faut un véritable pilotage de cette départementalisation à Paris et ici. Nous devons contrôler l’action de l’État, je m’y emploierai avec toute mon énergie ».

« Je suis la candidate de tous les Mahorais » insiste Anchya Bamana « nous devons mettre de côté les étiquettes politiques, j’ai été maire LR de Sada, j’ai créé Maoré Solidaire, je n’ai pas l’investiture de Renaissance. Ce n’est pas ça l’important. Quand vous êtes élu, vous portez des dossiers et on ne vous ferme pas la porte, et je saurai défendre les dossiers de Mayotte ».