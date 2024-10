Caisse des écoles de Mamoudzou : la CRC formule six recommandations pour une gestion plus rigoureuse

La Chambre régionale des comptes a examiné la gestion de la Caisse des écoles de Mamoudzou. Créée en 2009 pour gérer des services éducatifs comme la restauration scolaire et les activités périscolaires. Depuis 2018, elle bénéficie d'une direction autonome, mais souffre de graves dysfonctionnements administratifs. Des défaillances qui exposent la mairie à des risques juridiques et financiers.

C'est la plus ancienne caisse des écoles de Mayotte, mais à en croire le rapport de la Chambre régionale des comptes, son fonctionnement laisse toujours à désirer. Dans son rapport la CRC met en lumière un manque de manque de rigueur dans les ressources humaines et la gestion de la caisse. Elle s'inquiète surtout du déséquilibre créé dans son budget par des transferts de compétences.

Pour corriger ces défaillances, la Chambre régionale des comptes formule ces recommandations :

Améliorer la gouvernance : La Chambre souligne un manque de rigueur dans la gestion administrative et la gouvernance générale de l'institution. Il est recommandé de revoir la structure des instances décisionnelles, en incluant une participation plus active des usagers et autres parties prenantes à la gestion. Cela permettrait de renforcer la transparence et d'assurer une meilleure représentativité des besoins de la population dans les décisions de la CDE.

Renforcer la coordination avec la commune de Mamoudzou :

Une meilleure articulation entre la CDE et la commune est nécessaire pour éviter les retards dans les projets, comme le retard d'un an pour la cantine scolaire. Cela passe par une communication plus fluide entre les deux entités, en particulier pour les projets structurants ayant un impact direct sur la collectivité.

Instaurer un suivi rigoureux de la gestion financière :

La gestion financière de la CDE est actuellement marquée par un déficit de 0,7 million d’euros, bien que des régularisations financières aient permis de dégager un excédent de 0,9 million d’euros en 2023. Cependant, il faut corriger le manque de rigueur dans le contrôle des dépenses et la gestion des transferts budgétaires. La CDE doit mettre en place une comptabilité et un suivi financier détaillé pour mieux gérer les dépenses et les recettes.

Rationaliser les dépenses de personnel :

Les charges de personnel sont en pleine évolution et pèsent sur l’économie de la structure, sans que ça ne soit compensé par les subventions allouées par la commune. La Chambre recommande que toute décision ayant un impact sur les dépenses de personnel, comme la transformation des contrats d’animateurs, soit soumise à une validation de la commune. Cette mesure vise à éviter les déséquilibres budgétaires et à mieux gérer les ressources humaines.

Réviser les documents fondateurs de la CDE :

Une mise à jour des statuts et des règlements internes est préconisée pour que les processus décisionnels soient plus clairs. Il faut que les choix budgétaires soient mieux encadrés par la municipalité.

Établir des bilans sociaux et des rapports de gestion :

La CDE n’a pas établi de bilans sociaux ni de suivi détaillé de la gestion par programme éducatif. La Chambre recommande d’introduire ces outils pour évaluer l’efficacité des actions menées et ajuster les politiques éducatives en fonction des résultats obtenus.