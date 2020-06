Camille Miansoni, procureur de la République quitte Mayotte pour Brest.

Après 3 ans à Mayotte, le procureur de la République Camille Miansoni est muté à Brest. Il quitte l’île dans un contexte sécuritaire assez tendu où son action est très critiquée par la population.



Au travers Miansoni c’est l’institution judiciare qui est attaquée … cela n’est pas acceptable, ces mises en cause, ces insultes, ces injures sont inacceptables, je me réserve le droit de faire identifier, rechercher les personnes à l’origine d’un certain nombre d’écrits constitutifs d’infractions pénales graves

j’aurai pu rester en métropole, mais j’y ai vu une opportunité professionnelle, avec un territoire en phase de transition institutionnelle qui amène à conduire des chantiers exaltants.

L’information a été confirmée par son supérieur hiérarchique le procureur générale auprès de la cour d’appel de la Réunion Denis Chausserie-Laprée. Il s’est empressé d’ailleurs de préciser que le départ du procureur n’est pas une réponse à une quelconque demande de qui que ce soit. Il s’agit au contraire d’une promotion sur le tribunal judicaire de Brest. Un mouvement qui était dans les tuyaux depuis plusieurs mois.Le procureur générale a tenu tout de même à apporter son soutein à Camille Miansoni qui fait depuis plusieurs mois l’objet d’attaques diverses.a déclaré Denis Chausserie-Laprée.Il faut dire que Camille Miansoni est arrivé à Mayotte dans un contexte, on ne peut plus compliqué.Arrivé le 17 mars 2017 à Mayotte, le procureur de la République aura marqué les esprits. Etant le 1er procureur noir à exercer à Mayotte, son visage était familier de tous. Mayotte, une destination qu’il a choisie et non subie avait-il tenu à préciser à son arrivée dans l’île :Effectivement, il n’a pas chômé durant ces 3 ans qu’il aura passé à Mayotte, une île en pleine crise sociale avec des tensions tous azimuts. Les violences dans et aux abord des établissements scolaires, les conflits inter-villages, les coupeurs de routes, les décasages… ou encore l’immigration clandestine d’une manière générale. Camille Miansoni a été la cible d’attaques notamment sur un supposé laxisme de sa part concernant les migrants africains de Grands-lacs qui arrivent à Mayotte. Certains mahorais l’ont accusé de fermer les yeux parce qu’il s’agit de « ses cousins ».Il aura été pendant tout son séjour, aux yeux de la population l’incarnation, d’une justice qui ne protège pas les citoyens et pourtant nombre d’avocats et de magistrats qui l’ont cotoyé assurent qu’il est l’un des procureurs les plus fermes et intraitables contre les délinquants de tout profils. Camille Miansoni va quitter le climat chaud de Mayotte pour des températures plus douces de la Bretagne