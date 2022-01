Des prix stables en décembre 2021

L’INSEE vient de publier sa dernière étude sur le niveau des prix à Mayotte. Par rapport au mois de novembre, ils sont stables. Mais sur une année, les prix ont augmenté de 3,1 %.

Faïd Souhaïli •

Une très légère baisse des prix à la consommation pour le mois de décembre 2021. C’est le constat de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), avec une baisse des prix de 0,1 % par rapport au mois de novembre. Cette baisse est due notamment à la diminution de 0,4 % des services et notamment des transports aériens et communications (-1,2 %). En revanche sur une année, les prix des services ont augmenté de 1,8 %.

Les prix de l’énergie ont également légèrement baissé en décembre (-0,2 %). Une baisse due au repli du tarif des hydrocarbures puisque le prix de l’électricité reste stable et que celui de la bouteille de gaz continue d’augmente (+1,9 %). Sur un an, les prix de l’énergie ont fortement de 14,5 % à Mayotte. C’est moins que pour la France néanmoins (+18,5 %), grâce à l’encadrement des prix des hydrocarbures.

En ce qui concerne l’alimentation, les prix sont à la hausse en décembre (+0,3 %). Une hausse qui s’ajoute à celle du mois de novembre de 0,5 %. Les produits frais et notamment des fruits et légumes ont augmenté de 0,6 %, les autres produits alimentaires de 0,7 %, les boissons alcoolisées de 0,6 % et les viandes et volailles de 0,4 %. Seuls les prix des boissons alcoolisées reculent (-0,6 %). Sur un an, les prix de l’alimentaire ont augmenté de 4,1 % à Mayotte, contre 1,4 % pour le territoire national.

Enfin, le prix des produits manufacturés est stable en décembre, après une hausse des prix de 0,4 % en novembre. Ce sont les produits d’hygiène et de santé qui ont beaucoup augmenté (+0,7 %). En revanche, les prix des chaussures et de l’habillement baissent, tout comme les articles d’équipement du ménage (-0,3 %).

Comment l’INSEE calcule l’indice des prix ?

L’indice des prix de l’INSEE permet de suive tous les mois l’évolution des prix. L’indice de référence (100) est celui du mois de décembre 2006. Une valeur de 118 signifie donc que les prix ont augmenté de 18 % par rapport à l’indice de référence. En 2021, 1150 relevés de prix ont été effectués chaque mois par des enquêteurs de l’INSEE. Ces relevés sont effectués auprès de 130 points de vente et fournisseurs de bien et de services