Deuxième journée au championnat de France de futsal pour le collège de Chiconi

Pour cette deuxième journée de compétitions, les joueuses de Chiconi s'inclinent mais vivent une expérience hors du commun à Bar-le-Duc. Résumé cette deuxième journée avec Yannis Abdallah, jeune reporter UNSS et membre de la classe média du collège de Chiconi.

A.F et Yannis Abdallah, jeune reporter du collège de Chiconi •

Lors du premier match à 07h30 contre les favorites du tournoi Collège Théodore Rosset de Lyon, notre équipe fanion ne partait pas favorite.

Cela se confirme très rapidement avec 3 buts encaissés en moins de 4 minutes. À la suite de ses buts encaissés et du temps morts demandé par leur entraîneur Monsieur Franclet Coelho, nos chiconiennes se réveillent. En jouant dans une formation Tour Eiffel (2-1-1), nos deux défenseuses Lina Abdou Assani et Maïwenn Saindou décident de défendre plus haut en amenant beaucoup d’interceptions et d’agressivité.

Résultat, AHAMADA Hanitriniaina Luciah réduit l'écart pour Chiconi à la suite d’une contre-attaque éclair de notre équipe ( 3-1 pour Lyon). Deux minutes après, Djari trouve le cadre mais malheureusement le poteau vient empêcher la balle de rentrer. Les Lyonnaises sentent le match qui peut basculer, cela se ressent par des maladresses techniques.

Nos joueuses sont décomplexées et essayent de réduire le score. Malheureusement, l’équipe adverse avec une efficacité accrue creuse l’écart en marquant le quatrième et le cinquième but en deuxième mi-temps. Au final, nos joueuses s’inclinent 5-1. Elles joueront donc les matchs pour les places allant de 13 à 16.

Lors du deuxième match opposant Chiconi au collège Le ban Saint Martin de Metz, nos joueuses rencontrent une équipe comptant trois joueuses très techniques et rapides. La rapidité n’a pas tardé à faire son effet avec deux débordements de leur capitaine qui permet à Metz de mener 2-0. Notre équipe se montre un peu trop agressive en réalisant 4 fautes collectives amenant nos adversaires à recevoir un pénalty.

Notre portière Naymy en décide autrement en réalisant un grand écart au sol afin de dévier la balle du bout du pied. Après un temps mort demandé par l'entraîneur de Chiconi, l'équipe réalise un changement tactique : 2-1-1 à 1-2-1. Elle se montre plus offensive mais manque toujours le dernier geste pour permettre à Chiconi de recoller au score. Les Messines en profitent alors pour aggraver le score à 4-0.

Tout au long du match les différentes équipes Marseille, Orléans s’installent dans les gradins et encouragent Mayotte afin de les pousser à marquer un but. Le gymnase retient son souffle et finit par exploser lors de l’ouverture du score de Chiconi par Djari avec un débordement côté gauche tir croisé petit filet. À la fin du match, la convivialité était présente.

Nous vous partagerons sous la forme d'une série d'articles le séjour des joueuses dans l'hexagone grâce à Yannis Abdallah, jeune reporter UNSS et membre de la classe média du collège de Chiconi.