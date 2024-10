DIRECT. Hommage à Zena Mdéré, figure emblématique des chatouilleuses

Ce dimanche 27 octobre, Mayotte commémore les 25 ans de disparition de Zena Mdéré, cheffe de file du mouvement des Chatouilleuses. A cette occasion, un maoulida shengué est organisé à la place Congrès de Pamandzi, commune où elle habitait. Un événement présenté par Denise Harouna.

Zena Mdéré figure du mouvement des chatouilleuses, habitait à Pamandzi,commune de Petite Terre. Elle est décédée le 27 octobre 1999. Pour lui rendre hommage et célébrer l’anniversaire de sa mort, un maoulida chengué est organisé ce dimanche 27 octobre à la place Congrès de. Tous les mahorais se sont mobilisés pour se réunir autour des anciennes chatouilleuses et rendre hommage à la personne de Zena Mdéré, 25 ans après sa disparition et à ce mouvement de lutte qui a mené un combat pacifique, sans insulte, ni arme pour "Mayotte française".

Mayotte la 1ère, rend hommage à la meneuse charismatique du mouvement des “chatouilleuses” Zéna M’Déré et retransmet en direct le Maoulida Sengué à partir de 14h00 sur l'ensemble de ses antennes.