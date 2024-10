REGARDS CROISES. Surpopulation carcérale, loi Mayotte, cancer du sein, retour sur l'actualité de la semaine

Comme chaque samedi de 9h à 10h, Said Issouf et ses chroniqueurs débattent de l'actualité de la semaine.

Dans Regards Croisés, ce samedi 5 octobre, Saïd Issouf et ses chroniqueurs reviennent sur l'actualité de la semaine pour échanger leurs points de vue et en débattre. Au menu de votre émission :

La surpopulation carcérale à la prison de Majicavo, est-ce un problème sans solution ?

La loi Mayotte fait son retour sous la forme d'une proposition de loi déposée par Estelle Youssouffa, s'agit-il d'un texte crédible ou symbolique ?

C'est le constat en ce mois d'octobre rose, les cancers du sein sont en hausse, est-ce un problème de moyens ou de mentalités ?

L'agresseur du président comorien meurt quelques heures après son arrestation sans explication, faut-il y voir une fragilisation du régime ?

Cette émission est diffusée en direct sur Facebook, les internautes ont également la parole pour réagir et poser leurs questions.