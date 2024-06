La Réunion : un prêtre dérape dans son sermon

A La Réunion, un prêtre catholique a fait scandale dans son sermon lors de la messe de Pentecôte. Il s’en est pris aux autres religions, piétinant la sacro-sainte entente entre les cultes

Le curé de la paroisse de Sainte-Suzanne, le père Jean-François Laco, s’est lancé dans un sermon agressif, affirmant qu’il « n’y a pas d’autres religions », « je ne crois pas au Cavadee, ni à ceux qui font le service Kabar » - référence aux indouistes et aux animistes. Il n’a pas manqué de viser aussi les bouddhistes en lançant: « je ne crois pas non plus à ce gros monsieur avec un gros ventre », concluant que « tout cela n’apporte pas la paix, ça met plutôt le désordre ». Seuls les musulmans ont échappé à sa diatribe.

Dans une île où les différents cultes se respectent, cette sortie fait scandale. La vidéo a été vue 180 000 fois, générant une avalanche de commentaires. Le nouvel évêque de la Réunion, Mgr Chane-Teng, a dû présenter des excuses, en réaffirmant « les valeurs du dialogue spirituel et fraternel ». Le curé de Sainte-Suzanne se verra prier de tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de se lancer dans de tels sermons.