Le colonel Benjamin Soubra succède au colonel Guillaume Larabi au commandement du RSMA

Après deux ans à la tête du RSMA de Combani Guillaume Larabi quitte Mayotte. Le colonel Benjamin Soubra le succède. Cérémonie de passation ce matin au RSMA en présence du préfet et des nombreuses personnalités.

Kalathoumi Abdil-Hadi et Ismael Mohamed Ali •

Ambiance solennelle et festive ce mardi au RSMA de Combani. Guillaume Larabi, désormais ancien chef de corps du régiment a passé le commandement au colonel Benjamin Soubra. La cérémonie de passation s’est tenue en présence du général de division militaire Peloux, du commandant de la gendarmerie, du préfet et des nombreux directeurs de service.

Au son des tambours traditionnels, une troupe de danse a accueilli les deux hommes qui n’ont pas hésité à esquisser des pas de danses. Un moment marquant pour Guillaume Larabi : « beaucoup d’émotion, on s’attache à Mayotte, on s’attache à ces jeunes. Vous le voyez sur la cérémonie militaire, ils sont superbes, carrés, à l’écoute et émus. Je les ai sentis émus lors de la revue des troupes. Ça exalte de joie. Parce que je suis triste de partir mais en même temps, je pars avec le cœur gonflé.»

Guillaume Larabi, ancien chef de corps du RSMA • ©Ismael Mohamed Ali

« J’aurai toujours un œil plutôt privilégié sur le RSMA de Mayotte »

L’ancien chef de corps du RSMA de Mayotte Guillaume Larabi part à Paris. Il est promu chef d’état-major du RSMA, donc « j’aurais toujours un œil plutôt privilégié sur le RSMA de Mayotte » dit-il. Guillaume Larabi part après deux ans sur le territoire. Et il garde un beau souvenir du territoire. « Les nouvelles qui sont annoncées sont bien plus mauvaises que la réalité » nuance-t-il. « Quand vous voyez la jeunesse que l’on a là, j’en suis extrêmement fier, parce que même si elle a beaucoup de difficultés, quand on lui ouvre les portes, elle y arrive comme tous les autres jeunes. Et donc ça me rend également confiant pour l’avenir, parce qu’on a 850 jeunes par an qui passe par le RSMA, ce sont 850 jeunes qui changent de vie et qui transforment Mayotte ».

On a comme objectif de monter en puissance, on a des objectifs qualitatifs avec des suivies individualisés pour chacun de nos volontaires. On a plusieurs projets comme la mise en place d’un nouveau brevet du RSMA, comme la mise en place de l’accueil des parents isolés. Colonel Benjamin Soubra, nouveau chef de corps du RSMA de Combani

Le colonel Benjamin Soubra, nouveau chef de corps du RSMA • ©Ismael Mohamed Ali

Celui qui le succède, connaît bien l’île et les RSMA, puisqu’il en est à son deuxième passage à Combani. « Les RSMA, c’est d’ailleurs, mon domaine de prédilection et de cœur dans lequel j’ai travaillé depuis des longues années. Puisque j’ai commencé mon parcours à la Réunion comme jeune officier. Puis à l’état-major du Com SMA à Paris (NDLR : commandement du SMA), je suis aujourd’hui à mon deuxième passage à Mayotte. J’étais déjà à Mayotte il y a dix ans comme directeur des opérations du RSMA de Mayotte. Pour moi, c’est une profonde joie de revenir à Mayotte sur des nouvelles fonctions» .