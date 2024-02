Le démantèlement du camp de migrants se poursuit ce lundi au stade de Cavani

Après une première évacuation d'environ 300 réfugiés dimanche, les autorités poursuivent l'opération de démantèlement du camp de migrants présents aux abords du stade de Cavani. Plus de 400 personnes doivent à leur tour être transférés vers l'Hexagone ou reconduits vers leur pays d'origine.

Dans le courant de la journée du dimanche 25 février, les services de l’État ont procédé à une opération d’ampleur de démantèlement du camp de migrants installé à proximité immédiate du stade de Cavani. Au total, ce sont 308 personnes qui ont été amenées à quitter le territoire mahorais.

Les autorités poursuivent cette opération ce lundi ce 26 février, "conformément aux engagements du Ministre de l’Intérieur et des outre-mer, et de la Ministre déléguée chargée des outre-mer", et cela, précize encore la préfecture de Mayotte, "dans le cadre des procédures législatives et réglementaires en vigueur".

Le préfet sur place dimanche

Toujours selon la préfecture, il reste encore 410 personnes à évacuer du camp. "Au regard de leur statut administratif ils seront pris en charge hors de Mayotte ou éloignés vers leur pays d’origine".

Dimanche, le nouveau préfet François Xavier Bieuville s'est rendu sur les lieux de l'opération. Il en a prodité pour renouveler la demande de levée des barrages afin de faciliter aux évacuations. "L'idée c'est de démanteler, et une fois qu'on a démantelé, c'est accompagné, et une fois qu'on a accompagné, c'est de pouvoir transporter dans de bonnes conditions", a-t-il notamment expliqué sur place.