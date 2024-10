Les Comores et la Tanzanie s'associent pour lutter contre l'immigration clandestine en direction de Mayotte

Depuis 2020, les Comores et la Tanzanie sont devenus des étapes sur la route migratoire entre l'Afrique des Grands Lacs et Mayotte. Les deux pays viennent d'acter un projet de coopération, chapeauté par l'organisation internationale pour les migrations.

Les Comores et la Tanzanie vont collaborer pour lutter contre l’immigration clandestine. Depuis 2020, les deux pays sont des étapes vers Mayotte pour les migrants venus d’Afrique des Grands Lacs. Un projet de coopération a été lancé par l’organisation internationale pour les migrations. L’institution onusienne va chapeauter ce projet pendant deux ans, pour un budget de 367.000 euros. L’objectif est d’améliorer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, en dotant les autorités des deux pays des connaissances, outils, infrastructures et équipements nécessaires.

Dans un premier temps, il s’agira de monter un comité réunissant des représentants des Comores, de Tanzanie et des experts de l’organisation internationale pour les migrations. L’étape suivante sera de mieux connaître le fonctionnement de cette route migratoire en rédigeant un rapport de recherche. Il servira de base pour élaborer des protocoles de coopération internationale. En quatre ans, c’est le troisième projet de l’institution aux Comores. Les deux précédents visaient à aider l’archipel à doter ses agents de l’immigration et à élaborer une politique migratoire nationale. Des efforts qui se sont traduits en juin par l’adoption d’une loi pour réprimer plus durement le trafic de migrants et par la ratification de la convention des Nations Unis contre la criminalité transnationale organisée.