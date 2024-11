Les Jeunes Agriculteurs de Mayotte solidaires du mouvement de colère national

Dans l'Hexagone, les agriculteurs se mobilisent contre la signature par l'Union européenne d'un accord de libre-échange avec des pays du Mercosur. Les Jeunes Agriculteurs de Mayotte se disent solidaires du mouvement de colère, même si les enjeux sont tout autres dans l'île.

Depuis ce dimanche, les agriculteurs de l'Hexagone se mobilisent pour dénoncer la signature par l'Union européenne d'un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, avec la crainte de voir des produits importés ne respectant pas les normes en vigueur en France, comme des viandes gonflées aux hormones. Des produits de mauvaises qualités peuvent pourtant se retrouver sur le marché mahorais.

"Avec la démographie qui explose, on n'a pas d'autres choix que d'accepter l'importation", précise Anwar Soumaila Moeva, le président des Jeunes Agriculteurs de Mayotte. "Quand on veut transposer les problématiques que nos collègues hexagonaux soulèvent, nous, ce n'est pas totalement la même forme, mais c'est le même résultat." Selon lui, le bât blesse dans le manque d'investissement pour développer le secteur agricole à Mayotte et développer les filières.

"D'un côté on veut de la qualité, de l'autre on veut toujours consommer moins cher, sauf que nous, les agriculteurs, quand on produit, il faut qu'on arrive à vivre de nos productions", poursuit-il. Le syndicaliste dénonce aussi le manque d'écoute du monde agricole dans les débats sur la coopération régionale, notamment suite à l'inauguration de la technopole.