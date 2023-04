Les musulmans de Mayotte célèbrent l'aïd-el-fitr

Partager :

Ce samedi, les musulmans de l'île célèbrent la fin du mois de Ramadan. L'aïd-el-fitr est une fête importante dans l'islam et les Mahorais la passent en famille et entre amis. On vous raconte en photos cette journée que nous avons passée avec vous.

Aliloiffa Rainat •

La journée débute avec la prière de l'aïd-el-fitr. Sur les photos ci dessous, nous sommes à la grande mosquée de vendredi à Acoua, au nord de Mayotte. La prière a été diffusée en direct sur nos trois médias : télé, radio et inernet. Prière de l'aïd-el-fitr dans la grande mosquée d'Acoua, au nord de Mayotte. • ©Mayotte la 1ère Prière de l'aïd-el-fitr dans la grande mosquée d'Acoua, au nord de Mayotte. • ©Mayotte la 1ère À Chembenyoumba aussi les fidèles étaient nombreux pour la grande prière de l'aïd-el-fitr. Les adultes ont emmené les enfants pour partager ce moment ensemble. Prière de l'aïd-el-fitr à Chembenyoumba au nord de l'île. • ©Mayotte la 1ère À la sortie de la mosquée, à Mayotte les hommes rendent visite à leurs familles et amis afin de les saluer et partager un moment de convivialité autour de bons plats et les gâteaux préparés. Nous sommes ici dans la famille de Rachid à Acoua. Moment en famille à l'occasion de l'aïd-el-fitr. • ©Mayotte la 1ère Le reste de la journée s'articule autour de plusieurs activités. Sur les photos ci-dessous, nous sommes à M'tsamoudou, au sud de Mayotte. L'association intergenerationnelle de M'tsamoudou (AIM) organise une journée spéciale pour l'aïd-el-fitr. Au programme : des activités destinées aux enfants mais également aux plus grands, pour faire découvrir les jeux d'antan. Activités et jeux d'antan à M'tsamoudou, au sud de Mayotte pour célébrer la fête de l'aïd-el-fitr. • ©Mayotte la 1ère Activités et jeux d'antan à M'tsamoudou, au sud de Mayotte pour célébrer la fête de l'aïd-el-fitr. • ©Mayotte la 1ère Aïd Moubarak !

