Madagascar : 22 morts dans le naufrage d’une barque à destination de Mayotte

L’embarcation a chaviré aux environs de Nosy Faly, petite île près de Nosy Bé sur la côte nord-ouest de Madagascar. Le bateau se rendait à Mayotte, distante d’environ 350 kilomètres.

Bruno Minas •

Des pêcheurs à bord de pirogues à balancier se sont rendus sur les lieux et ont pu ramener 23 survivants, et ont récupéré 22 corps. Un des sauveteurs a filmé avec son téléphone des images terribles de cadavres flottant à la surface. On ne connait pas les raisons de ce naufrage.

On sait que les barques effectuant cette traversée sont toujours surchargées de passagers, de bagages, de marchandises de contrebande… et surtout de bidons d’essence pour tenir cette longue distance.

L’émigration clandestine de Madagascar vers Mayotte reste moins massive que celle venant de l’île d’Anjouan.

Dès leur sauvetage, les rescapés se sont enfuis pour ne pas avoir affaire à la police malgache qui réprime les tentatives de départs clandestins.