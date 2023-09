Madagascar – France : lutte contre le tourisme sexuel

La police française aide la police malgache dans la lutte contre le tourisme sexuel et la pédopornographie. Une session de formation a été organisée pour 20 policiers et gendarmes malgaches

Bruno Minas •

Madagascar reste malheureusement une destination convoitée par des vieux pervers qui vont y trouver des proies faciles. Des jeunes filles souvent mineures, des jeunes garçons aussi, que la misère pousse à accepter des relations sexuelles avec une clientèle venue de l’hexagone, de la Réunion et aussi Mayotte. Une blague cynique à Diego-Suarez désigne ces couples comme les « soixante et quinze » … quand l’homme a soixante ans et la jeune fille quinze ans.

L’Ambassade de France à Madagascar a fait appel à une experte de l’Office Central de Répression des Violences aux Personnes. Cette unité de police judiciaire, basée à Nanterre en région parisienne regroupe une soixantaine d’enquêteurs et de psychologues.

Leurs homologues malgaches ont suivi une formation de 5 jours, du 18 au 22 septembre dernier, portant sur l’écoute des victimes et les procédures judiciaires.