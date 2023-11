Maldives : condamnation d’un recruteur de Daesh

Aux Maldives, un recruteur pour le Djihad a été condamné hier à 27 ans de prison. Il est le seul Maldivien figurant sur la liste des terroristes recherchés par les Etats-Unis

Mohamed Ameen a été un agent important de Daesh. Pendant la période où l’Etat Islamique occupait une grande partie de la Syrie et de l’Irak, il a recruté plusieurs centaines de jeunes, hommes et femmes, pour rejoindre le Djihad. A Raqqa on a compté jusqu’à 200 combattants Maldiviens.

Les Etats-Unis l’ont placé sur la liste des terroristes les plus recherchés même s’il n’a pas lui-même combattu sur le terrain. Mohamed Ameen organisait des séances de recrutements sous couvert de réunions de prière à un rythme effréné, jusqu’à 11 par semaine.

Il est aussi soupçonné d’avoir participé à un attentat en 2007 qui avait blessé 12 touristes à Malé, la capitale. Il avait pris la fuite, Interpol l’avait arrêté au Sri Lanka et ramené aux Maldives. Les autorités avaient fermé les yeux sur ses activités entre 2013 et 2018 sous le régime islamiste du président Abdullah Yameen.