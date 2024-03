Maldives : une vague de chaleur perturbe le culte musulman

Aux Maldives, la chaleur étouffante a eu raison du respect strict du calendrier islamique. Le gouvernement a décidé d’avancer l’heure de la prière de l’Aïd qui marquera la fin du ramadan le 9 avril prochain

Bruno Minas •

Normalement la prière de l’Aïd mettant un point final au mois de jeûne devait commencer après 7h30 le 9 avril. Le ministre des Affaires islamiques a produit un décret hier fixant cette prière une demi-heure plus tôt, à 7h00 avant que les rayons du soleil ne soient trop brûlants. Cette célébration a lieu en plein air sur les places et dans les rues.

Aux Maldives, la chaleur cause du tort aux fidèles cette année. La nouvelle grande mosquée du roi Salman à Malé, offerte par l’Arabie Saoudite, est devenue un four. Elle est pourtant de conception ultramoderne avec son immense coupole et ses cinq minarets. Elle peut accueillir 6000 fidèles. Au rez-de-chaussée, les hommes étouffent, à l’étage des femmes c’est encore pire.

On a fait venir des spécialistes de la climatisation et de la circulation de l’air, aucune solution n’a été trouvée pour rendre l’édifice fréquentable par forte chaleur.