Un programme ambitieux de 510 logements, bureaux et commerces pour Cavani

C'est un tout nouveau visage qu'arborera le quartier de Cavani à l'horizon 2024-2025. La SIM et la ville de Mamoudzou ont un programme de construction ambitieux pour redonner une attractivité au quartier.

Faïd Souhaïli •

Les grues et les engins de chantier vont bientôt investir Cavani et ses axes principaux, les boulevards Marcel Henry et Younoussa Bamana. Au programme, la construction de 510 logements, bureaux et commerces en appliquant les nouvelles normes environnementales. Cavani se transformera en un éco-quartier. Des briques de terre compressées, du bois, des protections solaires de baies seront employés. Les chauffe-eau seront solaires, des panneaux photovoltaïques seront placés sur les toits. Et même des prises pour recharger des voitures électriques sont prévues.

Des panneaux géants ont été posés à Cavani pour donner un aperçu du futur quartier aux passants. • ©Fahar Ousseni/Mayotte la 1ère

Ces logements sont une nécessité pour le ville de Mamoudzou. Celle-ci a d'ailleurs signé une convention avec la Société immobilière de Mayotte (SIM) pour améliorer le processus d'attribution des logements. Et ces logements permettront de lutter contre l'habitat indigne et les bidonvilles, une véritable plaie pour la commune de Mamoudzou.

Nous ne pourrons pas construire sans foncier. C'est pourquoi nous créons les conditions pour libérer le foncier et permettre à des opérateurs de pouvoir augmenter le parc de logements dans le chef-lieu de Mayotte permettant à des milliers de familles de se loger dignement. Ambdilwahédou Soumaïla, maire de Mamoudzou

Cette opération à Cavani va coûter près de 120 millions d'euros. Les logements seront du logement social, mais aussi du logement intermédiaire.