Manifestation contre la crise de l'Eau

Ce samedi, le collectif des citoyens loi 2018 mobilise la population pour protester contre la crise de l’eau qui sévit depuis près d’un an. Il dénonce le laisser-aller des autorités dans la gestion de cette crise et appellent à des actions, y compris la non-paiement des factures.

Djamilat Soidiki •

Ce Samedi, sera organisée la première manifestation sur la crise de l'eau que vit le territoire depuis bientôt un an. c'est le collectif 2018 qui appelle à un défilé qui commenera devant la SMAE, en passant par la préfecture avant d'arriver dans le centre de Mamoudzou. L'objectif, pointer du doigt le laisser aller des autorités sur la gestion de l'eau et les mesures mises en place face à une crise d'une grande ampleur.



C'est la colère de la population qui va s'exprimer face à une situation devenue intenable. Les consommateurs mahorais doivent être respectés selon Safina Soula, présidente du collectif 2018. Le collectif appelle à ne pas payer les factures, il envisage de saisir le tribunal et appelle la population à massivement porter plainte.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel appel est lancé. Lors de la crise de 2016-2017, l'association les assoiffés du Sud avaient demandé aux habitants du sud à ne pas payer leurs factures.

Pour Safina Soula, la crise de l'eau actuelle était prévisible.

Du laisser aller de la part de l'état mais aussi des élus.



Le collectif veut aujourd'hui des explications sur les investissements de 2016-2017, sur les projets de captage, sur la troisième retenue collinaire, en clair,sur tous les projets de l'époque pour améliorer la capacité de la ressource dans l'île.