L'île de Mayotte bientôt internationale ?

Alors que le 101e département reste méconnu du grand public européen, des lycéens allemands ont fait le déplacement jusqu'à Bandrélé depuis le 4 novembre dans le cadre d'un programme Erasmus. Ce dernier, initié par quelques enseignants, contribuera certainement à exporter l'île aux parfums.

Houmadi Abdallah •

Convivialité, amusement, concentration. Ce lundi matin, une dizaine d'élèves en provenance du Gymnasium am Bötschenberg (un lycée allemand d'Helmstedt) etait en plein atelier artisanal à la cité scolaire de Bandrélé. Taambati Moussa, gardienne du patrimoine à Mayotte anime leur atelier. Activités, danse, coiffures... l'objectif est d'inculquer la culture mahoraise.

Il est important de sauvegarder notre patrimoine. Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir des jeunes venus d'Allemagne. C'est l'occasion d'exporter l'image de Mayotte Taambati, Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Arrivés vendredi 4 novembre, ils repartent ce dimanche, après un peu plus d'une semaine. Mme Rabii professeur d'anglais à l'établissement de Bandrélé et Mme Herlt professeur français et de science économique en Allemagne sont à l'initiative. Transmis il y'a 1 an et accepté en février dernier, le dossier a pu compter sur d'autres renforts comme Mme Guerin (professeur d'anglais à la cité scolaire) afin de voir le jour.

Taambati, animant une séance de danse traditionnelle pour les Erasmus allemands • ©Houmadi Abdallah

C'est la première fois qu'un projet scolaire reliant l'Allemagne et Mayotte est mis en place, nous espérons que c'est le début de quelque chose d'encore plus grand Mme Herlt

Séance de danse traditionnelle • ©Houmadi Abdallah

Berenike et Lykka, 2 lycéennes d'outre-Rhin sont satisfaites pour l'heure.

" Nous ne connaissions pas Mayotte auparavant. C'est une île magnifique, on découvre un nouveau paysage plus ouvert et plus naturel"

Chacun des élèves a son correspondant et est logé chez lui, de manière à favoriser les échanges. Au printemps 2023, la cité scolaire de Bandrélé enverra ses représentants pour faire le chemin inverse.

Hafidhou et Joseph, élèves de 2nde qui passaient par là sont intéressés afin de "découvrir la culture allemande". À leur plus grand bonheur, la candidature n'a pas d'autres critères que la motivation. Objectif, intervertir les mahorais et les allemands.