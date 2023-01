Omar Ali : « Non, le STM n’est pas le service le plus mal en point »

Omar Ali, 3ème vice –président du Conseil Départemental en charge des transports, était l’invité de Zakweli ce vendredi

Bruno Minas •

A l’heure où trafic des barges était paralysé ce vendredi matin en raison d’un arrêt de travail des personnels navigants du Service des Transports Maritimes, Omar Ali assure que « le Conseil Départemental prend le problème à bras le corps, alors que rien n’a été fait depuis 4 ans et que le service s’est dégradé ». L’élu affirme que trois barges sont désormais certifiées ou en passe de l’être : le Georges Nahouda a obtenu son certificat, c’est en cours pour le Karihani et le Polé ».

Omar Ali confirme que trois directeurs ont été écartés, et dénonce les propos tenus par le directeur d’exploitation, aujourd’hui démissionnaire, qui accuse le service d’être mal géré : « ce monsieur vient cracher dans la soupe alors qu’il n’a rien fait pour assurer la certification des navires, alors que c’est son travail !»… « non le STM n’est pas le service le plus mal en point » ajoute-t-il.

L’élu annonce que deux nouvelles barges arriveront en mars, il invite les personnels au dialogue : « ma porte est toujours ouverte ».