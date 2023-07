Opération Nyamba Kids : Des jeunes pour les tortues marines

À Pamandzi, un projet intitulé "Nyamba Kids", a été présenté. Ces jeunes, soutenus par l'association Oulanga na Nyamba et en partenariat avec la communauté des communes de Petite Terre, se sont investis avec passion dans la sensibilisation et la protection de l'environnement, en mettant l'accent sur la préservation des tortues marines.

Abderemane Said •

En mi-journée ce lundi à Pamandzi, l’heure était autour d’une table ronde pour la restitution du projet « Nyamba Kids » porté par un club de jeunes adolescents de petite terre. Des jeunes accompagnés par l’association Oulanga na Nyamba en partenariat avec la communauté des communes de petite terre dans le cadre d’un projet de la cité éducative.

Ce sont des Filles et des garçons passionnés, investis pleinement à la sensibilisation et la protection de l'environnement et des tortues marines en particulier. Ils ont pu s’approprier le thème au fur et mesure durant les huit mois autour des différents ateliers de travail.

Une opportunité de faire découvrir l’environnement à ces adolescents et en même temps les initier à réfléchir et rédiger des comptes rendus sur la thématique de l’environnement et de la tortue marine, espèce à protéger et sauvegarder car sous la menace permanente des braconniers.

La carapace vide d'une tortue marine victime de braconnage, gisant sur une plage mahoraise • ©DAVID LEMOR / AFP

Un exercice pratique de mathématique avec le comptage des tortues et leur milieu naturel. Également une action qui vise à renforcer la curiosité et l’épanouissement de ces jeunes. Avec à terme qu’ils deviennent selon Dina Andrianaivoravelena, coordinatrice des projets de sensibilisation et de la vie associative au sein de l’association Oulanga na Nyamba "les ambassadeurs de la protection de l’environnement et qu’ils se sentent responsable de leur île."

Les enfants constituent l’avenir, il faut les responsabiliser, les accompagner à l’engagement citoyen. Une fierté de voir que les jeunes sont à même d’être porteurs de message par l’action. Dina Andrianaivoravelena

Le choix de la tortue est du plus naturel, c’est l’emblème de l’association Oulanga na Nyamba et de surcroît, lutter contre le braconnage sera une des missions futures pour sauvegarder l’espèce.