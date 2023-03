Madi Souf a peur de perdre sa gendarmerie

Madi Madi Souf, maire de Pamandzi s’est attiré les foudres de nombreux élus de Petite-Terre pour avoir manifesté son souhait ne pas voir la transformation de sa commune en zone police. A bien observer, il s’agit d’un profond manque de communication qui a emmené cette polémique.

Chamsudine Ali •

Avec le nouveau commandant de la brigade de Pamandzi, un vrai travail de coordination s’est installé. Le premier magistrat affirme dans un communiqué avoir trouvé une solution à la violence et l’insécurité dans sa commune grâce à une meilleure collaboration entre sa police et les gendarmes ; « une manière de faire qui permet à ma police municipale et la gendarmerie de maîtriser, contrôler la situation. »

Mais, il y a, semble—t-il, un gros malentendu à clarifier : Madi Souf veut maintenir une brigade de gendarmerie à Pamandzi, pour des raisons historiques aussi. Il s’git de la première de Mayotte. Une raison supplémentaire en plus de la surveillance de l’aéroport et les missions traditionnelles d’une gendarmerie. Il y a aussi un poids économique non négligeable. De nombreuses familles de ces militaires vivent et consomment sur place.

Maymounati MOUSSA AHAMADI, conseillère Départementale de Dzaoudzi – Labattoir dans un autre communiqué apporte une première réponse aux craintes du maire de la commune voisine.

Maymounati MOUSSA AHAMADI, conseillère Départementale de Dzaoudzi – Labattoir • ©Mayotte la 1ère Je tiens par ailleurs à souligner qu’il n’est pas demandé un départ de la Gendarmerie Nationale de la Petite - Terre mais plutôt un renfort de la Police Nationale à travers un commissariat de Police Nationale ou bien une annexe du Commissariat de Mamoudzou. Maymounati MOUSSA AHAMADI, conseillère Départementale de Dzaoudzi – Labattoir

Enfin, la réaction de Daniel ZAÏDANI, conseiller départemental de Pamandzi vient éclairer le fond de ce faux problème.