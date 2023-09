Saïd Salim : « Notre objectif est de fournir des bouteilles d’eau à toute la population »

Saïd Salim, président de l’union départementale des Centre Communaux d’Action Sociale (CCAS) était l’invité de Zakweli ce mercredi

Bruno Minas •

Saïd Salim confirme l’arrivée du cargo transportant les bouteilles d’eau depuis La Réunion : « pour ce premier arrivage, nous donnons la priorité aux personnes vulnérables, c’est-à-dire les femmes enceintes, les enfants de moins de deux ans, les personnes âgées de plus de 65 ans et les malades ». « Les personnes devront justifier de leur identité, et si besoin d’un certificat médical ». Le responsable des CCAS précise que tous y ont droit, y compris les étrangers en situation irrégulière.

La distribution commencera demain jeudi à Dembeni. Kani Keli et Boueni seront servis dès samedi, et ensuite toutes les autres communes ». Saïd Salim précise qu’un litre sera donné chaque jour par enfant, et un litre et demi par adulte, « la première distribution sera donnée pour 7 jours ». Les militaires du DLEM et du RSMA apporteront un soutien logistique.

S’il a fallu faire le choix des personnes vulnérables dans un premier temps, le président des CCAS confirme que le but à terme est de servir tout le monde : « Notre objectif est de fournir des bouteilles d’eau à toute la population »… « Le premier arrivage n’est pas suffisant pour remplir cet objectif ».