Téléthon 2024 : les pompiers de Mayotte demandent plus d'aides

Les sapeurs-pompiers de Mayotte se mobilisent activement pour récolter des fonds dans le cadre du Téléthon. Cette année, les aides des entreprises se font rares au détriment des malades.

Le Téléthon bat son plein dans toute la France. À Mayotte, ce sont les sapeurs-pompiers qui se mobilisent pour lever des fonds qui financeront la recherche et la prise en charge des personnes malades. Les deux journées officielles du Teléthon sont ce 29 et 30 novembre, et les soldats du feu ont choisi de s'installer à la Place de la République à Mamoudzou ce vendredi. "Il y a beaucoup de passages et ça permet d'avoir plus de personnes qui participent à la récolte de fonds", explique Abdallah Bamana, responsable départemental Téléthon.

Les pompiers ont emmené leurs camions et d'autres engins pour faire découvrir leur métier au grand public. En réalité, cela permet d'attirer du monde, car "le Téléthon commence à entrer dans les mœurs des Mahorais mais ça reste timide."

Et cela se ressent dans la récolte de fonds. C'est la raison pour laquelle Abdallah Bamana lance un appel. "Nous demandons aux entreprises de participer. Certains nous ont aidés l'année dernière, mais cette année on n'a pas eu ces aides et ça nous met en difficulté. Nous aimerions que d'autres partenaires nous soutiennent pour que l'on puisse aller au-delà. Pensez à ces malades qui ont besoin de ces dons."

Ce samedi, les pompiers seront au sud de Mayotte à Chirongui. Il y aura des tournois et diverses activités.