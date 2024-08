Transports scolaires : derniers jours pour acheter les cartes de transports pour la rentrée

©Abdérémane Said

C’est la dernière semaine de vente des cartes de transports scolaires avant la rentrée. Depuis le 1er juillet dernier, le réseau halO’ vend les cartes de transports pour la rentrée scolaire 2024-2025, pour un montant de 50€ l’année. Un achat possible dans les points de ventes fixes : Dzoumogné, Kawéni, Dembéni, Ouangani, et Chirongui, et également avec le Douka Mobile halO’ qui sillonne toute l'île.

Quasiment 21 000 cartes de transports scolaires ont déjà été distribuées en 45 jours… à une semaine de de la rentrée, les retardataires se bousculent auprès des différents points de ventes. J’étais en voyage et là je travaille donc je n’ai pas le temps mais aujourd’hui je me suis dit il reste une semaine avant la rentrée il faut que je fasse la carte. 30 000 élèves sont transportés quotidiennement vers les établissements scolaires. Pour Moizari ABDOU MADI, responsable du service clientèle et Marketing chez Tansdev Mayotte, les parents ne doivent pas attendre la dernière minute. Ce que je conseille aux personnes c’est de ne pas attendre la dernière minute, la rentrée c’est lundi prochain et attendre la dernière minute c’est vraiment prendre le risque de faire plusieurs heures d’attente. Les points de vente sont toujours les mêmes, Kaweni, Dembéni Chirongui, nous avons un douka mobile qui sillonne toute l’île. Une autre possibilité d’achat de la carte de transports scolaires de Mayotte en ligne, c’est sur leur site.

