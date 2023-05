Issilamou Hamada : « Je connais bien la maison »

Issilamou Hamada, nouvellement élu maire de Tsingoni, était l’invité de Zakwli de vendredi

Bruno Minas •

Le nouveau maire de Tsingoni s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur, « je connais bien la maison » dit-il. « Nous avions quatre priorités : la création d’emplois, le logement, l’éducation et la jeunesse, et l’insécurité. Je reprends le programme » dit-il. «Nous allons accueillir en novembre le plus grand centre commercial de Mayotte, avec la ZAE de Mirereni, cela représentera 300 à 350 emplois. Nous allons construire plus de 500 logements d’ici 2026. Nous mettons le paquet sur la jeunesse. Nous avions 40 000 euros de subventions aux associations de jeunesse en 2014, aujourd’hui ce budget est multiplié par dix ».

A propos de l’insécurité, le maire se félicite du retour au calme après deux ans de conflit inter villageois entre Combani -son village - et Mirereni : « nous avons augmenté le nombre de policiers municipaux de 12 à 16, et nous les avons équipés avec des armes. Nous allons aussi installer des caméras de surveillance ».

S’agissant des recettes de la commune, l’élu indique que des efforts ont été faits pour élargir l’assiette de la taxe foncière afin de réduire la pression fiscale, « nous incitons les propriétaires à régulariser leurs maisons et terrains. On a même fait appel à un drone pour cartographier toutes les maisons ».

Enfin, Issilamou Hamada tient à rendre hommage à l’action de son prédécesseur Mohamed Bacar « qui a tant donné pour cette commune ».