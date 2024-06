Un Mahorais sacré meilleur apprenti barbier de France

Un Mahorais, Miktadi Army, a obtenu la médaille d'or au concours du meilleur apprenti de France le 9 juin à Lyon, dans la catégorie homme barbier. Le jeune de Chirongui et Mramadoudou a notamment dû faire une coupe créative sur le thème des JO.

Le meilleur apprenti barbier de France est mahorais. Il s'agit de Miktadi Army, originaire de Chirongui et Mramadoudou, il a obtenu la médaille d'or dans la catégorie homme barbier au concours du meilleur apprenti de France le 9 juin à Lyon. "On avait deux épreuves. Durant la première, on devait faire des montages artistiques sur une tête malléable sur le thème des JO", explique l'apprenti, inscrit en première année en CAP Coiffure à la Réunion.

La création de Miktadi Army, inspirée des JO • ©Miktadi Army

"Je me suis inspiré du logo de la France, en reprenant les couleurs du drapeau avec une crête rouge pour représenter le coq, symbole français", poursuit-il."La deuxième épreuve était plus classique, on devait réaliser une coupe et un entretien pilo-facial sur un modèle vivant." Pour participer à ce concours, il a dû remporter une autre compétition régionale. "Cette expérience m'a beaucoup appris, il y avait des rires, des pleurs de joie et beaucoup de stress aussi", conclut-il. Ce fut aussi l'occasion d'échanger avec la soixantaine de participants, tous apprentis et partageant la même passion.