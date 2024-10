Air New Zealand prolonge la suspension de ses vols vers la Nouvelle-Calédonie jusqu’au 22 juin 2025

Air New Zealand absente du ciel calédonien non plus jusqu'au 29 mars 2025, mais jusqu'au 22 juin 2025. La suspension de sa ligne Auckland-Nouméa est à nouveau prolongée, "en raison de l'incertitude persistante" après les émeutes de la mi-mai. La compagnie australienne Qantas, elle, relance les rotations vers Brisbane à compter du 14 décembre, après avoir déjà repris les vols vers Sydney.

Le tarmac de Tontouta va devoir se passer des avions kiwis pendant encore huit mois. Au moins. Mercredi 23 octobre, Air New Zealand a annoncé qu'elle prolongeait la mise en pause de sa liaison Auckland-Nouméa, désormais suspendue jusqu'au 22 juin 2025 "en raison de l'incertitude persistante en Nouvelle-Calédonie". Soit plus d'un an sans la compagnie à la fougère. La dernière annonce à ce sujet évoquait une suspension jusqu'au 29 mars.

Infos pratiques

Côté pratique, les clients qui ont réservé directement auprès d'Air New Zealand "verront leurs vols automatiquement crédités". Mais "en raison des options limitées et de l'incertitude persistante dans la région", est-il précisé, ils "ne bénéficieront pas de nouvelles réservations sur les vols vers Nouméa via des services alternatifs". Les clients peuvent aussi choisir de se faire rembourser. "Ceux qui ont réservé via une agence de voyages doivent la contacter directement pour discuter des options".

Une rotation le dimanche par Aircalin

Avant les émeutes de la mi-mai, alors que le nombre de touristes kiwis apparaissait en forte hausse, cinq rotations étaient proposées chaque semaine avec Auckland. Dont deux assurées par Air New Zealand. Pour l'instant, une seule rotation hebdomadaire reste assurée, par Air Calédonie international, chaque dimanche.

Qantas a repris Sydney et annonce Brisbane

La compagnie australienne Qantas a, elle, choisi de reprendre ses vols, depuis août, entre Sydney et Tontouta. Elle rouvre aussi la desserte entre Tontouta et Brisbane, à partir du 14 décembre 2024. Pile pour les vacances sur la Gold coast. Petit détail qui n'a pas échappé aux habitués, ce sera assuré par un Embraer E190-100, appareil de conception brésilienne. Et non plus en Boeing 737.