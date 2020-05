Des ateliers santé pour sensibiliser les femmes, notamment au diabète gestationnel

Connaissez-vous la Journée mondiale des actions pour la santé des femmes ? Marquée le 28 mai, elle est déclinée par l'Agence sanitaire et sociale à travers de nombreux ateliers de sensibilisation. L'accent est mis sur le diabète gestationnel, qui touche beaucoup de Calédoniennes.

Martine Nollet (A.M. et F.T.) •

Testé au deuxième trimestre de grossesse

Complications

Baisse du taux de sucre

C’est une maladie qui engendre un taux de sucre trop important dans le corps humain. La grossesse favorise le diabète, le fait d’avoir trop de sucre peut avoir des effets sur la mère à long terme. L’intérêt, c’est de pouvoir suivre les mamans pendant les semaines, les mois et les années qui suivent l’accouchement.

- Nelly Beuchée, sage-femme

Gratuit

Diabète gestationnel reportage

Atelier santé des femmes au squat de la Presqu'île océanienne, à Dumbéa.

Différents thèmes

Campagne pour la santé des femmes

Buste et appareil génital pour les ateliers sensibilisation. • ©Martine Nollet / NC la 1ere

Les ateliers

mercredi 27 mai : 16 heures, au foyer de l’enfance à Dumbéa-sur-mer, et à 14 heures, à Lifou dans le district de Lössi, à Luengoni ;

: au foyer de l’enfance à Dumbéa-sur-mer, et à à Lifou dans le district de Lössi, à Luengoni ; jeudi 28 mai : 8h30, au squat de Tina ; 8h30, à Lifou dans le district de Gaïca à Hapetra) ; 11 heures au gouvernement ;

: au squat de Tina ; 8h30, à Lifou dans le district de Gaïca à Hapetra) ; au gouvernement ; vendredi 29 mai : 8h30, à la province Sud, au patio de l'aide médicale gratuite ;

: à la province Sud, au patio de l'aide médicale gratuite ; mardi 2 juin : le matin , au CCAS de Dumbéa ;

: le , au CCAS de Dumbéa ; jeudi 4 juin : 7h30 , à la Maison de la famille ; à Koné à l'hôtel de la province Nord ;

: , à la Maison de la famille ; à Koné à l'hôtel de la province Nord ; samedi 6 juin : 9 heures, au Kiosque à musique.

Sensibiliser sur des questions de santé au travers d'ateliers animés par des diététiciennes : voilà l'objectif de la campagne lancée par l'Agence sanitaire et sociale dans les trois provinces.L'initiative cible cette année le diabète gestationnel , que l'on retrouve chez la femme enceinte grâce à des tests effectués durant le deuxième trimestre de la grossesse. Un taux de sucre très élevé dans le sang qui disparaît à l'issue de l'accouchement, mais pour lequel les risques sont nombreux.... pour l'enfant comme pour la maman, les complications possibles sont diverses. Les femmes atteintes sont quant à elles régulièrement testées à l'aide d'un lecteur de glycémie. Plusieurs fois par jour, à l'image d'Evelie qui entame son huitième mois de grossesse. « Il ne faut pas avoir peur, car c'est uniquement durant la grossesse. Mais il faut faire très attention parce que cela peut par la suite se transformer en une autre forme de diabète.»Cette pathologie se traite et se contrôle par un changement du rythme alimentaire et une activité physique, précise Nelly Beuchée, sage-femme.L’Agence sanitaire et sociale reçoit gratuitement les femmes souffrant de diabète gestationnel et met à disposition dans les trois provinces des diététiciennes itinérantes.La campagne sur la santé et le bien-être des femmes se poursuit, où de nombreux ateliers sont proposés. Sur legestationnel, mais aussi le dépistage duet du cancer de, l'physique, laorale... Ils ont lieu dans différentes institutions, au Kiosque de Nouméa ou encore dans les squats comme celui de la Presqu'île océanienne, à Dumbéa.