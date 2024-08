"C'est un pincement au cœur" : les employés de l'usine du Nord ont vécu leur dernière journée de travail

C’est une nouvelle étape ce samedi pour l’usine du Nord. La fin d’une épopée pour Koniambo Nickel. Après une décennie de fonctionnement, l’aventure s’arrête pour près de 1200 salariés. Alors que la mise à froid de l'usine commence, ils sont priés dès aujourd’hui de quitter le site.

Les travailleurs de KNS ont passé une dernière fois les grilles de l'enceinte de l'usine et ont rendu leur badge. Après six mois de tentatives pour sauver cet outil industriel, pour maintenir l’usine et les emplois, aucune solution n’a encore été trouvée.

Douze ans de vie

Aujourd’hui c’est la fin de l’aventure pour près de 1200 salariés du site. Certains veulent rester positifs, d'autres sont dans l’émotion, mais tous parlent d'une grande aventure ensemble qui aura duré 12 ans pour beaucoup d'entre eux.

Sur le site, il ne reste plus que 250 employés. Ils vont encore travailler ici quelques mois pour la mise en veille froide des fours, une procédure complexe qui démarrera dès ce samedi soir minuit.