Une épicerie cambriolée au Vallon-Dore par 10 individus

Plusieurs individus ont cambriolé une épicerie située sur la commune du Mont-Dore, samedi après-midi. Le co-gérant du magasin chez Riri témoigne.

Dave Waheo Hnasson (Noémie Dutertre) •

Entre 13 et 14 heures, samedi après-midi, un individu masqué et tenant une bouteille est entrée dans l'épicerie chez Riri au Vallon-Dore. Neuf autres personnes, également masquées, l’ont suivi peu après et se sont emparés de divers produits avant de prendre la fuite. Le co-gérant du magasin témoigne : " c'était une journée de travail ordinaire, ils sont arrivés, ils ont tout saccagé. Pour nous, c'était préparé. Deux de nos employés sont choqués. Heureusement il n'y avait pas de clients à l'intérieur. C'est la quatrième fois en peu de temps ! "

Les employés apeurés se sont réfugiés dans la réserve située au fond de l’épicerie et ont appelé les gendarmes. Le procureur Yves Dupas confirme qu'une enquête a bien été ouverte pour les faits de cambriolage dans le commerce.