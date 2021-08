Catherine Ris est la nouvelle présidente de l’Université de la Nouvelle-Calédonie

La professeure d’économie succède à Gaël Lagadec à la tête de l’UNC. Une élection à l’unanimité.

Bernard Lassauce et Caroline Moureaux •

C’est une femme qui tient désormais les rênes de l’Université de la Nouvelle-Calédonie. A 48 ans, Catherine Ris a été désignée à l’unanimité ce mardi 10 août par le conseil d’administration de l’UNC. Elle était seule candidate en lice.

Une économiste

Docteur en sciences économiques, Catherine Ris enseigne à l’UNC depuis 2003. Maîtresse de conférences, puis professeure titulaire, elle participe à la création de l’IUT (Institut universitaire de technologie) pour un diplôme universitaire de gestion en phase avec le marché de l’emploi. Un IUT qu’elle dirige pendant cinq ans.

Ses nombreuses recherches et publications portent sur le lien entre économie et éducation, mais aussi sur la réduction des inégalités et le rééquilibrage en matière de diplômes et d’emploi.

Directrice du laboratoire de recherche juridique et économique, le Larje, elle était également jusqu’à son élection de ce mardi la vice-présidente de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, en charge des partenariats.

Le conseil d'administration de l'UNC • ©UNC

Première femme à ce poste

Catherine Ris prend la suite de Gaël Lagadec qui a effectué deux mandats de président sur une durée de huit ans.

Elle est la première femme élue présidente de l’UNC après huit hommes qui se sont succédés à ce poste :

Yves Pimont 1987-1991

Gabriel Valet 1991-1994

Mathias Chauchat 1994-1998

Paul De Dekker 1998-2005

Alain Fages 2005-2007

Michel Barrat juillet 2007

Jean-Marc Boyer 2007-2013

Gaël Lagadec 2013-2021

Le portrait de Catherine Ris avec Bernard Lassauce